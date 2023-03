Strijdend FC Volendam wint zeer belangrijk degradatieduel

De grootste kansen kreeg FC Emmen in het tweede gedeelte van de eerste helft. Eerst een aardig afstandsschot van oud-Volendammer Jari Vlak. En vlak daarna raakte Mark Diemers vanuit een moeilijke hoek de binnenkant van de paal. Tot aan de rust had de ploeg van Wim Jonk niks meer te vertellen in eigen huis en mochten de Volendammers de handen dicht knijpen dat ze met de brilstand gingen rusten.

Met fris en energiek voetbal kreeg FC Volendam in de beginfase flink wat kansen tegen de nummer zestien van de eredivisie. Vooral Daryl van Mieghem en Henk Veerman waren dicht bij een openingstreffer. Die laatste Volendammer stond verrassend in de basis ten kost van de net weer herstelde Robert Mühren die op de bank begon. Trainer Wim Jonk kon niet beschikken over de geschorste Brian Plat en Geatano Oristanio. De Italiaanse middenvelder moet nog drie wedstrijden brommen na de uitspraak van de tuchtcommissie eerder deze week.

Met Damon Mirani voor de tegenvallende Florent Sanchez aan het begin van de tweede helft liep het niet beter bij FC Volendam. Gelijk na de aftrap scoorden de Drentenaren. FC Emmen-spits Ole Rommeney profiteerde koppend van het defensieve geklungel bij de thuisploeg. Zijn inzet werd uiteindelijk door doelman Filip Stankovic ongelukkig verwerkt tot eigen doelpunt.

Volendam in de aanval

Daarna nam FC Volendam, mede door de wissels van trainer Jonk, het heft in handen. Er waren veel aanvallende intenties, met mogelijkheden voor Veerman, Josh Flint en Oskar Buur. Dit in combinatie met het harde werken loonde even later wel, want Benaissa Benamar kopte een voorzet van Van Mieghem keurig tegen de touwen, 1-1. In de slotfase bleven de Volendammers aanzetten. En dat resulteerde ook in doelpunten. Eerst Bilal Ould-Chikh en in blessuretijd besliste Daryl van Mieghem de wedstrijd.

Daarmee dient FC Volendam een mede-degradatiekandidaat een stevige titk toe. Het verschil met FC Emmen is nu vijf punten. Volendam staat in punten gelijk (23) met de nummer dertien van de eredivisie, Vitesse.