Geen vrijspraak voor Oristanio; schorsing Volendammer wel met één duel verlaagd

Officiële verklaring onafhankelijke commissie van beroep betaald voetbal

Op grond van de bewijsmiddelen oordeelt de commissie van beroep dat Oristanio het duel op zodanige wijze is aangegaan, dat daarmee de veiligheid van zijn tegenspeler in gevaar is gebracht. Dat wordt reglementair aangemerkt als ernstig gemeen spel. Ook acht de commissie van beroep bewezen dat Oristanio heeft gespuugd naar – in de richting van - de scheidsrechter. De afstand tussen de speler en de scheidsrechter was echter zo groot dat het onmogelijk was de scheidsrechter te bespuwen, in de zin dat de scheidsrechter geraakt zou kunnen worden. Wel beschouwt de commissie van beroep het naar de scheidsrechter spugen als een beledigend gebaar, uit onvrede over de door de scheidsrechter aan Oristanio getoonde rode kaart.