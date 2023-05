Foto's: politie zoekt deze hooligans na rellen en mishandelingen in AZ-stadion

Bij Opsporing Verzocht zijn vanavond foto's getoond van verdachten van de rellen na de return van AZ tegen West Ham United. In het stadion hangen camera's en ook supporters hebben de ongeregeldheden gefilmd. Volgens de politie is er één verdachte mogelijk minderjarig.

"De een sloeg met een riem, een ander schopte iemand op de grond." Dat vertelde presentatrice Anniko van Santen zojuist op NPO1. Tien supporters op de foto werden met beschrijving en een nummer genoemd.

Het gaat over afgelopen donderdagavond. Dan gaat het helemaal mis in het AZ-stadion. Tegen het einde van de wedstrijd, de sfeer is volgens aanwezige supporters dan al grimming, breken fans van AZ uit hun vakken en belagen aanhang van West Ham United.

Nu blijkt dat er ook voorwerpen zijn gebruikt om mensen te mishandelen en dat er een mogelijk minderjarige jongen bij betrokken is. Hij schopte een West Ham United-supporter, zo zegt de politie.

'ME'er geschopt'

Ook is een lid van de mobiele eenheid geschopt en gooide één man met een container. Bekijk de foto's hier en meld je bij herkenning bij de politie. Tekst loopt door