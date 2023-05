Jonge Alkmaarders 'van hun bed gelicht' voor rellen in AZ-stadion

Naast de mensen die zich vrijwillig bij de politie hebben gemeld , zijn er vandaag ook zeven mannen daadwerkelijk gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de geweldsexplosie in het AZ-stadion. Er worden vanavond nog tien foto's getoond in Opsporing Verzocht.

Naar schatting zijn er zo'n 150 mensen betrokken geweest bij de rellen afgelopen donderdagavond. Dat heeft de burgemeester van Alkmaar bekendgemaakt.

Zij is onderdeel van de zogeheten vierhoek: politie, OM, gemeente en AZ. Zij overleggen regelmatig over de stand van het onderzoek van het Openbaar Ministerie. Dat richt zich op de gebeurtenissen in, maar ook buiten het stadion, rondom de wedstrijd.

Dat veel van de relschoppers bivakmutsen, sjaals en zwarte sweaters droegen maakt het moeilijk om iedereen te identificeren. Toch is dat mogelijk dus bij zeven mannen gelukt.

Zij zijn, zo melden bronnen aan NH, vanmorgen 'van hun bed gelicht'. Het gaat in een aantal gevallen om Alkmaarders van in de twintig jaar.

Vrijwillig gemeld

De politie doet in dit stadium nog geen uitspraken over de identiteit van de verdachten, behalve dat het gros uit de regio van Alkmaar komt. Van de zeven opgepakte mannen zitten er vijf nog vast.

Een heel aantal andere mogelijke verdachten heeft zich de laatste dagen dus ook vrijwillig op het bureau gemeld: ruim twintig. Daarvan zouden er, zo zegt de politie, ook foto's worden getoond in Opsporing Verzocht vanavond. Dat zijn beelden van filmpjes van mobiele telefoons of camera's in het stadion.

De bedoeling is nu dat er vanavond om 21.10 uur op NPO2 nog tien verdachten worden getoond.