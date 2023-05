Oud-prof Mark de Vries met vuilniszak vol shirts naar De Aftrap: "Denk dat ik er 120 heb"

Met een vuilniszak vol wedstrijdshirts stapt Mark de Vries de studio van De Aftrap binnen. "Ik denk dat ik er wel 100 tot 120 heb", vertelt de oud-prof van FC Volendam. Hij is vanavond te gast met Sander Middelbeek, trainer van de zaterdagamateurs van Ajax. Aan elk van de shirts kleeft eigenlijk wel een mooi verhaal. Hoe hij aan het shirt van Engels international Les Ferdinand komt, vertelt de inmiddels 47-jarige De Vries in onderstaande video.

HRC uit Den Helder was de eerste voetbalclub van De Vries. In het betaalde voetbal debuteerde hij in 1994 voor FC Volendam. Daarna was de goaltjesdief van weleer onder meer trefzeker voor Cambuur en Dordrecht en in Schotland bij Hearts.

"We kunnen niet ontkennen dat AZ een iets groter budget heeft en in de faciliteiten ver vooruit is"

Als trainer verruilt hij deze zomer de vrouwen van VV Alkmaar voor de AZ Vrouwen, waar hij een contract voor één seizoen tekende. Een stap omhoog. "We kunnen niet ontkennen dat AZ een iets groter budget heeft en in de faciliteiten ver vooruit is. Kijk, Fortuna heeft er een klap geld tegenaan gegooid en die zijn derde geworden. Dat is niet de manier van AZ. AZ is een opleidingsclub, maar op een andere maner", aldus de aanstaande trainer. Overigens stopt De Vries na dit seizoen ook als trainer bij derde divisionist DEM uit Beverwijk.

Trainer Sander Middelbeek heeft zijn contract met de amateurs van Ajax juist met één jaar verlengd. Hij stapte in het najaar van 2021 in als opvolger van Detlef Legrand. Met enkele gerichte versterkingen hoopt hij naar de derde divisie te promoveren. Dit seizoen zit dat er niet meer in.