Danny Blind in De Aftrap over vertrek zoon Daley bij Ajax: "In dat laatste gesprek brak hij"

Danny Blind is met zanger Simon Keizer vanavond te gast in De Aftrap op tv. Natuurlijk gaat Blind uitgebreid in op de malaise bij Ajax en het geruchtmakende vertrek van zijn zoon Daley in de winterstop. Blind: "In het laatste gesprek dat wij met de leiding van Ajax hadden, brak hij. Daley is Amsterdammer en opgegroeid met Ajax. Voor hem was de cirkel rond en dat is nu anders."

Danny Blind ziet zoon Daley niet terugkeren bij Ajax - NH Sport/Edward Dekker

Een terugkeer van Daley naar Ajax ligt volgens vader Danny niet voor de hand. Al houdt hij de deur wel op een kiertje. "Zeg nooit nooit". De kans dat hij zelf op korte termijn weer een functie bij Ajax gaat bekleden, is evenmin kansrijk. "Ik ga geen trainer, technisch directeur of hoofd opleidingen meer worden. Ik ben pensionado. Mijn laatste functie als RvC-man (Raad van Commissarissen, red.) vond ik leuk om te doen, maar ik kon me niet vinden in het beleid van deze zomer. Een nationaal team met Louis (Van Gaal, red.) zou ik zeker doen. Dat heeft een ander intentie dan een club."

"Een nationaal team met Louis (Van Gaal, red.) zou ik zeker doen" Danny Blind

Erik-Jan Brinkman neemt het in ons spelletje Raak de Vlag op tegen een Volendamse oud-voetballer met een ragfijne traptechniek: Maurice Buys.

De Aftrap van vrijdag 12 mei met Danny Blind en Simon Keizer - NH Sport/Edward Dekker

