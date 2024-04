Opnieuw pijnlijke avond voor AZ dat in Eindhoven kansloos verliest van PSV

Ook na de rust kende PSV een kick-start. Waar de thuisploeg in het eerste bedrijf negen minuten nodig hadden om te scoren, was het in de tweede helft na acht minuten raak. Joey Veerman stuurde met een schitterende steekpass Jordan Teze weg, die op zijn beurt De Jong in staat stelde te scoren. Het was de 24e treffer van dit seizoen voor de spits, die daarmee op gelijke hoogte kwam met Pavlidis.

Pavlidis redt eer

Na de 3-0 rechtte AZ enigszins de rug. Benitez wist een doelpoging van Kristijan Belić nog te keren, maar Pavlidis reageerde adequaat en deed zo in de 58e minuut wat terug: 3-1. Daarmee had hij de leiding in het topscorersklassement weer alleen in handen.

AZ kende een betere fase en kreeg wat meer ruimte om te voetballen, terwijl PSV de touwtjes liet vieren. Sven Mijnans schoot enkele minuten na de treffer van Pavlidis weer raak, maar bleek vanuit buitenspelpositie vertrokken te zijn, waardoor het doelpunt werd afgekeurd. Diezelfde Mijnans mocht even later niet mopperen dat hij voor een tackle op Ramalho geel kreeg waar scheidsrechter Dennis Higler ook de rode kaart had kunnen trekken.

Goal Veerman

Na een aantal wissels pakte PSV het initiatief terug en bouwde de thuisploeg de score verder uit. Joey Veerman schoot van buiten het strafschopgebied bekeken raak en PSV-debutant Jesper Uneken zorgde voor het slotakkoord door de 5-1 te maken. PSV vergroot de voorsprong op Feyenoord tot twaalf punten. De Rotterdammers spelen morgen tegen Ajax. AZ heeft een marge van zeven punten op de Amsterdammers.

