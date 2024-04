AZ-verdediger Goes uitgesproken na 5-1 nederlaag tegen PSV: "Gewoon kut"

AZ had voor de wedstrijd tegen Heracles vier van de laatste vijf wedstrijden gewonnen. Na twee ruime nederlagen op rij, ziet de wereld er ineens heel anders uit. "Het is lastig deze situatie", zegt Wouter Goes na de wedstrijd tegen PSV. "We hebben een goede reeks neergezet, maar in deze twee wedstrijden gooien we die weg door tegengoals."

"Voor het doel moet ik beter dekken", reflecteert Goes op zijn eigen wedstrijd. "De goals moet ik voorkomen met praten, en zorgen dat het team goed staat." De 19-verdediger stond in het veld tegenover Luuk de Jong. De ervaren spits van PSV wist twee keer te scoren tegen Goes. "Hij is ontzettend slim, dus je moet elk moment opletten. Dat maakt het lastig."

Concurrent FC Twente wint wel

Concurrent voor de derde plaats FC Twente won vanavond met 2-0 van Fortuna Sittard. Daardoor is het gat op de ranglijst opgelopen tot acht punten in het voordeel van de Twentenaren. Over vier weken treffen AZ en FC Twente elkaar in Alkmaar. "We helpen onszelf niet op deze manier. Er zijn nog vijftien punten te behalen en we spelen nog tegen ze, maar we moeten ons eerst focussen op de dingen die niet goed gaan, zei AZ-trainer Maarten Martens."