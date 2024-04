Grootste nederlaag in zes jaar voor zwalkend AZ tegen Heracles Almelo

Twee nieuwe gezichten aan het begin van de tweede helft bij AZ. Martens was duidelijk niet tevreden over Wouter Goes en Belić. Het duo bleef achter in de kleedkamer en Jayden Addai en Ruben van Bommel moesten zorgen voor de aanvallende impulsen. Het tegengestelde was echter waar, want de thuisploeg kreeg via Sem Scheperman en Hornkamp grote kansen.

Einde reeks

In het laatste half uur kwam AZ wel wat dichter in de buurt van het Almelose doel, maar het bleef bij wat ongevaarlijke schoten van afstand. Het was Heracles dat de vreugde in Almelo nog meer vergrootte. Invaller Mohamed Sankoh scoorde in de slotfase tweemaal. Daarmee kwam er een einde aan een reeks van zeven ongeslagen wedstrijden op rij voor de ploeg van Martens.

Dit weekend gaat AZ op bezoek in Eindhoven bij koploper PSV. Het duel begint zaterdag om 18.45 uur. NH Sport is hierbij aanwezig en doet verslag via de site en online kanalen en spreekt met de hoofdpersonen na afloop.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Goes (Van Bommel/46), Bazoer (Penetra/64), Møller Wolfe; Clasie (M. De Wit/64), Belić (Addai/46), D. De Wit; Van Brederode (Poku/82), Pavlidis, Mijnans