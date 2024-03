Twintig jaar na legendarische Paas-straftraining: AZ-selectie zocht vergeefs paaseieren

Een uur lang liet Adriaanse zijn spelers rennen en ploeteren op het trainingsveld. Oefeningen met de voetbal werden er niet gedaan. Wel de meeste bizarre oefeningen en als klap op de vuurpijl liet de trainer zijn selectie paaseieren zoeken.

NH Sport was die dag als enige cameraploeg aanwezig en legde het hilarische beeld vast. Van Kenneth Perez tot Denny Landzaat en van Barry van Galen tot Theo Zwarthoed. De voetballers zochten naarstig naar paaseieren, maar uiteindelijk bleken die er helemaal niet te liggen. "Ik ging als een malle zoeken, want ik had een weekendje Parijs geboekt", vertelt Zwarthoed.