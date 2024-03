Hoe oud-AZ'er Tijjani Reijnders in één jaar van onbekend naar onbetwist bij Oranje groeide

Het is maart 2023. Een jaar geleden. Tijjani Reijnders valt buiten de boot bij Oranje. Het Nederlands elftal speelde destijds de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar en Frankrijk. "Het was natuurlijk mooi geweest", zegt Reijnders na de wedstrijd tegen Vitesse op 3 maart. Hij behoort op dat moment niet tot de voorselectie. "Ik heb aangegeven dat het een droom voor mij is."

In Parijs gaat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman drie weken later keihard onderuit (4-0). Met een middenveld bestaande uit Kenneth Taylor, Marten de Roon en Georginio Wijnaldum oogt Oranje kansloos. In de tussentijd schittert Reijnders in Rome met AZ en schakelt hij met zijn ploeg Lazio Roma uit in de achtste finales van de Conference League. De roep om Reijnders bij het Nederlands elftal te halen wordt steeds nadrukkelijker.

