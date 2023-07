Definitief: Tijjani Reijnders vertrekt voor 20 miljoen euro naar AC Milan

Tijjani Reijnders is officieel speler van AC Milan. De middenvelder werd gisteren al gesignaleerd in Italië en is zonder problemen door de medische keuring gekomen. De 24-jarige Reijnders tekent een contract tot medio 2028 bij de club uit de Serie A.

Reijnders kwam in de zomer van 2017 over van PEC Zwolle. In eerste instantie begon Reijnders bij Jong AZ en in 2020 werd hij voor een half jaar verhuurd aan RKC Waalwijk. Afgelopen seizoen was de middenvelder één van de sterkhouders van AZ en kwam in alle van de 54 gespeelde duels in actie. In totaal maakte hij dertien goals in het vlaggenschip van de Alkmaarders.

Record

De Italianen betalen rond de 20 miljoen euro voor de spelmaker. Met zijn transfersom behoort Reijnders tot de duurste AZ-spelers ooit. Het record blijft in handen van Vincent Janssen, die in de zomer van 2016 voor 22 miljoen euro werd verkocht aan Tottenham Hotspur. In Milaan krijgt Reijnders rugnummer 14 toebedeeld.

Tekst gaat verder onder de foto.