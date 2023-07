Succesploeg AZ onder 19 strijdt in Argentinië om de wereldbeker

Het bijzondere voetbalverhaal van de AZ Onder 19 krijgt mogelijk een fijn internationaal staartje. In september speelt de winnaar van de Youth League tegen hun Argentijnse leeftijdsgenoten van Boca Juniors, de oude club van Diego Maradona. De inzet is niet mals: de winnaar gaat met de International Cup aan de haal, de wereldbeker voor jeugdteams.

Door het winnen van de Youth League speelt AZ nu tegen Boca Juniors. In april versloegen de Alkmaarders het Kroatische Hajduk Split met 5-0 in de finale in Genève. Daardoor won het voor het eerst in de historie de Youth League. Boca Juniors legde gisteravond beslag op de Zuid-Amerikaanse variant van de Youth League, de U20 Copa Libertadores. In de finale werd Independiente del Valle met 2-0 verslagen.

De International Cup werd vorig jaar in het leven geroepen. De winanars van de Youth League en de U20 Copa Libertadores wordt door de UEFA en Zuid-Amerikaanse voetbalbond COMNEBOL georganiseerd. Benfica won de vorige editie nadat het in Montevideo met 1-0 van CA Peñarol won.

De wedstrijd wordt in september gespeeld in de Argentinië. Het is nog onbekend waar en wanneer de finale van de Internationals Cup precies wordt gespeeld.

Bekijk hieronder de huldiging van AZ Onder 19 op het Waagplein in Alkmaar na het winnen van de Youth League.