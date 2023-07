Dubbelslag Lahdo helpt AZ aan simpele oefenzege

AZ trad aan tegen de Polen zonder Tijjani Reijnders en Milos Kerkez. Eerstgenoemde is druk bezig met het afronden van zijn transfer naar AC Milan. De Hongaarse linksback kampt met een lichte blessure en ontbrak in Dirkshorn.

Na de rust bleven de kansen -ondanks de geringe tegenstand van Lech Poznan- schaars. Verder dan een afstandsschot van Jordy Clasie kwam AZ lange tijd niet. Het waren zelfs de Polen, die een giga-kans om zeep hielpen. Filip Marchwiński stond uit het niets vrij voor het doel en lepelde de bal op de lat. Mathew Ryan kon vervolgens ternauwernood opruimen.

Het verzet van de bezoekers was in de slotfase helemaal gebroken. Eerst zorgde Mayckel Lahdo voor de 2-0 na een dribbel, even later gaf een verdediger van Lech Poznan zelf het laatste tikje (3-0). Lahdo maakte vlak voor het einde ook nog de vierde van AZ.

AZ oefent komende woensdag opnieuw in Dirkshorn. Dan is vanaf 18.30 uur Norwich CIty de tegenstander.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara (Kasius/61), Hatzidiakos (Goes/61), Bazoer (Goudmijn/61), M. De Wit (Möller Wolfe/61); Clasie (Koopmeiners/61), Goudmijn (Mijnans/46), D. De Wit (Lahdo/61); Poku (Karlsson/61), Pavlidis (Barasi/61), Van Brederode (Van Bommel/61)