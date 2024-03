Typische AZ-keepers vallen in de smaak bij Oranje: keiharde werkers 'eindelijk beloond'

"Marco is continu bezig geweest, ondanks zijn leeftijd en dat hij toch voor een aantal clubs heeft gespeeld, om zichzelf te verbeteren", gaat Van Aart verder. In zijn eerste seizoen bij AZ is het best hard gegaan met Bizot. Na een weifelend begin, werkte hij zichzelf omhoog en kwam hij voor het eerst in de voorselectie van Oranje terecht. "Dat was heel knap gedaan door kei en keihard te werken. Het is echt een beest van een gast. Hij kan een hoop hebben, mentaal en fysiek. Dus we konden heel hard met hem trainen. Dat heeft zich ook terugbetaald."

"Je wist gewoon wat je aan hem had", zegt John van den Brom, die van 2014 tot en met 2019 de trainer van AZ was en steevast voor Bizot onder de lat koos. "Hij was een hele stabiele jongen in de groep en ook tegen mij als coach. Ik was altijd meer dan tevreden over hem."

