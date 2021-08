Doelman Marco Bizot binnenkort oog in oog met Messi: "Fantastisch als ik de nul houd"

"Ik was toe aan een nieuw avontuur", vertelt de geboren Horinees over de telefoon aan NH Sport. De oud-goalie van AZ heeft bij Brest een driejarig contract getekend. "Ik had tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat ik graag naar een club wilde vlakbij het strand. Verder vind ik het interessant om een leven op te bouwen in het buitenland en dit soort ervaringen de delen met m'n gezin."

Debuut

"Na drie dagen trainen maakte ik al gelijk mijn debuut", vervolgt Bizot, die bij Brest met rugnummer 40 speelt. "In Frankrijk mogen keepers alleen de nummers 1, 16, 30 en 40 dragen. Die andere nummers waren al bezet, dus bleef 40 over."

Stade Brest en de Oranje-international gingen in de eerste speelronde op bezoek bij het Olympique Lyon van Peter Bosz. "Ik begreep dat Brest daar in het verleden bijna altijd verloor. De 1-1 voelde voor ons dan ook als een overwinning, een fantastische wedstrijd."

Messi

Over een week staat de confrontatie in eigen huis met Paris Saint-Germain op het programma. En dat betekent dat de West-Friese doelman op 20 augustus oog in oog staat met Messi. "Bijzonder dat hij hier in Frankrijk is. Het is natuurlijk de beste voetballer ooit, maar het is niet dat ik er wakker van lig. Het is uiteindelijk ook maar een wedstrijd en daarna komt er ook weer een wedstrijd."