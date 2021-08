Officieel: AZ'er Boadu volgt Stengs en Bizot naar Franse competitie

Myron Boadu heeft dinsdagavond een contract getekend bij topclub AS Monaco, dat in de Franse Ligue 1 uitkomt. De Monegasken betalen naar verluidt rond de twintig miljoen euro voor de AZ-aanvaller. De 20-jarige Amsterdammer tekent voor vijf seizoenen in de dwergstaat, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer tegenover NH Sport.