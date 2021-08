AZ-doelman Marco Bizot rondt transfer naar Stade Brest af

"Vandaag begint er een nieuw avontuur voor mij en mijn gezin in Frankrijk. Daarom dit bericht aan iedereen met een AZ-hart", schrijft Bizot op zijn Instagram-pagina. "Afgelopen vier jaar heb ik me als een van jullie gevoeld. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de bijzondere momenten die jullie mij gegeven hebben in mijn AZ-tijd."

De inwoner van Hoorn heeft de medische keuring doorstaan en tekent een meerjarig contract bij de Franse club. Eerder leek een overstap naar Olympiakos Pireaus in de maak voor de derde doelman van Oranje.

Naar verluidt ontvangt AZ een transfersom van vijf miljoen euro. Bizot had in Alkmaar nog een contract voor een jaar. Vanwege de aanstaande transfer ontbrak Bizot zaterdag al in de oefenwedstrijd tegen Real Sociedad (1-0).

Frankrijk

"We kenden de wens van Marco om op zijn leeftijd nog een buitenlands avontuur aan te gaan", zegt Max Huiberts, directeur voetbalzaken bij AZ. "Dat heeft hij gevonden in Frankrijk. Marco heeft met zijn stabiliteit een belangrijke bijdrage geleverd aan de prestaties van onze selectie. Daarvoor willen wij hem bedanken en bovendien veel succes wensen in zijn verdere loopbaan."

Bizot is de derde AZ'er die de overstap naar de Franse competitie maakt. Eerder vertrokken Calvin Stengs en Myron Boadu al naar respectievelijk OGC Nice en AS Monaco.