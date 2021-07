Calvin Stengs verruilt AZ voor OGC Nice

"Dankzij jullie ben ik de man geworden die ik nu ben. Jullie zullen voor altijd een plek in mijn hart hebben"

"Het is tijd om afscheid van jullie te nemen", schrijft Stengs op Instagram over zijn tijd bij AZ. "Al twaalf fantastische jaren maken jullie deel uit van mijn leven, ontwikkeling en groei. Dankzij jullie ben ik de man geworden die ik nu ben. Jullie zullen voor altijd een plek in mijn hart hebben. Ik zal al mijn teamgenoten en iedereen op de club ontzettend gaan missen. En ook wil ik alle fans bedanken voor de steun die ik heb gehad de afgelopen jaren."

Stengs speelde sinds 2009 bij AZ. In december 2016 maakte de creatieve aanvaller zijn debuut in het eerste. De zevenvoudig Oranje-international kwam tot 113 wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij 24 keer scoorde en 24 assists gaf.

Ook Myron Boadu staat in de belangstelling van een Franse club uit de Ligue 1. AS Monaco zou de spits van AZ willen overnemen.