Eerste overwinning AZ met publiek in vernieuwd stadion

AZ heeft zaterdagmiddag voor het eerst met publiek in het vernieuwde stadion gewonnen. Het werd 1-0 tegen Real Sociedad. Het was de vierde zege in de voorbereiding op rij voor de Alkmaarders.

Bij de Alkmaarders ontbrak spits Myron Boadu, die op het punt staat te tekenen bij AS Monaco. Het eerste gevaar kwam via Adnan Januzaj van Sociedad, maar Hobie Verhulst redde tweemaal. De doelman stond na een halfuur aan de basis van de goal van Zakaria Aboukhlal met een uittrap. De Marokkaanse aanvaller lobde de bal vervolgens fraai over Alejandro Remiro: 1-0.

Na rust kreeg AZ kansen via Aboukhlal en Tijjani Reinders, maar Remiro bleef alert. Vervolgens kregen Albert Gudmundsson en Jesper Karlsson ook kansjes. De goalie van Sociedad kon beide schoten keren. Aankopen Sam Beukema en Vangelis Pavlidis mochten hierna hun eerste opwachting maken in het stadion. Desondanks werd er niet meer gescoord in Alkmaar. Volgende week speelt AZ haar laatste oefenduel tegen het Italiaanse Torino.

Opstelling AZ: Verhulst; Sugawara, Letschert, T. Koopmeiners (Beukema/63), Oosting; Clasie (Pavlidis/63), De Wit, Reijnders; Aboukhlal (Poku/89), Gudmundsson, Karlsson (Evjen/69)