Quick Boys ziet transfer van amateur Sem van Duijn naar AZ wel goedkomen: "Gunnen het hem"

"Sem heeft een bepaalde drive wat ik nog niet vaak heb gezien, zeker niet bij spelers van zijn leeftijd. Naast de groepstrainingen van Quick Boys traint hij elke dag voor zichzelf en let hij ook op zijn voeding. Hij zal zich na zijn carrière in ieder geval niet kunnen verwijten dat hij er niet alles aan gedaan heeft."

"Ik verwacht dat hij deze stap ook wel aankan", aldus Pluimgraaff over de kansen van Van Duijn in Alkmaar. Voor Quick Boys scoorde hij dit seizoen dertien keer in de competitie. "Sem is niet een hele gepolijste speler, maar wel enorm sterk in het bespelen van de diepte. Bij het huidige AZ zie je vooral buitenspelers die de bal in de voeten willen."

AZ zelf wilde verder niet reageren op een eventuele transfer van Sem van Duijn. Dit weekend gaan de Alkmaarders op bezoek bij FC Volendam. Verslag en reacties van deze burenstrijd vind je na afloop terug op onze site en sociale kanalen.