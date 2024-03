Makkelijk scorend AZ spaart Excelsior met 'slechts' vier goals

Bij AZ ontbrak Jordy Clasie vanwege een schorsing. Hij werd op het middenveld vervangen door Thiago Dantas. Sven Mijnans werd opnieuw als rechtsbuiten geposteerd. Riechedly Bazoer keerde weer terug in het elftal van trainer Maarten Martens.

Hoewel de wedstrijd wat op gang moest komen, was het hek na dertien minuten van de dam. Dani de Wit kon vogelvrij binnenkoppen uit een hoekschop en bracht daarmee de 1-0 op het scorebord. Het was het startsein voor een doelpuntenregen in de eerste helft. Twee minuten later tikte Vangelis Pavlidis knap de 2-0 binnen bij de eerste paal en daarmee maakte hij zijn 50e treffer in dienst van AZ. Sven Mijnans bracht binnen het half uur de 3-0 op het scorebord en de wedstrijd was dus al snel beslist.

Een grote score leek in de maak in Alkmaar. Thiago Dantas ramde de bal tegen de lat na een knappe individuele actie. Op slag van rust ging het publiek twee keer op de banken. De Wit kopte binnen, maar het was daarvoor al buitenspel en Mijnans leek ook te scoren, maar na tussenkomst van de VAR bleek hij ook buitenspel te staan.

Carembole

In de tweede helft deed AZ het iets rustiger aan. De buit voor de Alkmaarders was binnen. In de 72e minuut maakte Mijnans zijn tweede van de middag. Uit een voorzet leek hij niet bij de bal te kunnen komen, maar al vallend tikte hij de bal alsnog achter doelman Van Gassel. Vlak voor tijd leek de vijfde treffer ook in de maak, maar een carembole voor het doel werd uiteindelijk van de lijn gehaald door Excelsior.

AZ legt na de overwinning de druk weer bij Ajax neer. De Alkmaarders staan nu zeven punten voor en dus moet Ajax winnen om in de strijd voor plek vier te blijven. De Amsterdammers spelen om 14.30 uur tegen Fortuna Sittard.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Goes, Bazoer, Moller Wolfe (M. De Wit/60); Dantas, Belic, D. De Wit; Mijnans, Pavlidis, Van Bommel (Van Brederode/60)