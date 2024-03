AZ verspeelt voorsprong en loopt averij op tegen Sparta

In de 24e minuut kwam AZ na een fraaie aanval over meerdere schijven op een verdiende voorsprong. Sven Mijnans vond de mee opgekomen Yukinari Sugawara, die met een diagonaal schot de 0-1 binnenschoot. Vlak voor het verstrijken van de eerste helft moest Mathew Ryan zich strekken voor een vlammend afstandsschot van Djevencio van der Kust. Dankzij de vingertopper van de doelman ging AZ met een voorsprong de rust in.

Bij AZ nam Alexandre Penetra de plek centraal achterin over van de geschorste Riechedly Bazoer. De Portugees vormde samen met Wouter Goes het hart van defensie en het duo kwam in het eerste kwart van de wedstrijd niet tot nauwelijks in de problemen. De verdediging van Sparta daarentegen had het een stuk moeilijker met de bewegelijkheid van de Alkmaarse aanvallers.

In de tweede helft bleef AZ lange tijd de betere ploeg. Na bijna een uur spelen was Vangelis Pavlidis dichtbij zijn 22e competitiedoelpunt. De inzet van de Griekse spits werd echter door Sparta-doelman Nick Olij op de lat getikt. Even daarvoor was doelpuntenmaker Sugawara geblesseerd naar de kant gegaan. Finn Stam was zijn vervanger en maakte daarmee zijn debuut in het eerste van AZ.

Alles of niets

De Rotterdammers kwam na een uur spelen opeens beter voor de dag. Eerst moest Ryan zich strekken op een kopbal van Tobias Lauritsen, maar niet veel later werd de Australische doelman alsnog geklopt. Arno Verschueren kopte een voorzet van Charles-Andreas Brym in de touwen: 1-1.

Maarten Martens bracht na de gelijkmaker Lequincio Zeefuik in de ploeg om alsnog een overwinning te forceren. De aanvaller die deze winter overkwam van FC Volendam ging als stormram fungeren naast Pavlidis in de spits. Pavlidis was in de slotfase nog het dichtst bij de winnende goal. De inzet van de topscorder vanuit het overvolle strafschopgebied ging rakelings langs de paal.

AZ ziet door het gelijkspel nu FC Twente uitlopen in de strijd om plek drie. De concurrent uit Enschede won eerder op de avond met 1-2 van Vitesse. Met nog tien wedstrijden te gaan is het gat tussen beide ploegen opgelopen naar zeven punten.