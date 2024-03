Invaller Koster neemt Jong AZ bij de hand, Jong Ajax op eigen veld onderuit

Jong Ajax onderuit tegen NAC

Het is Jong Ajax voor de vierde achtereenvolgende keer niet gelukt te winnen in de eerste divisie. Na nederlagen tegen TOP Oss, Telstar en ADO Den Haag nam NAC Breda de punten mee naar Brabant (0-1). .

Julian Rijkhoff, die weer in de basis begon, kreeg voor Jong Ajax twee grote kansen. Zijn schoten eindigden in beide gevallen op doelman Roy Kortsmit. Het was NAC, dat via de IJslander Elias Omarsson in de tweede helft de score opende. Jong Ajax probeerde in het resterende deel nog gelijk te maken, maar bleef opnieuw met lege handen achter.

Door de nederlaag blijft Jong Ajax op de vijftiende plek staan in de eerste divisie. De Graafschap is komende maandag de volgende tegenstander in Doetinchem.

Opstelling Jong Ajax: Setford; Gaaei (Sarfo/68), Janse (Gorter/68), Brandes, Martha (Chahid/46); Agougil, Vos, Chourak, Kalokoh (Speksnijder/68), Rijkhoff (Godts/46), Banel