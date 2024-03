Jong AZ grijpt punt in Eindhoven, ADO trakteert Jong Ajax op verlies

De Alkmaarse jonkies gingen maandagavond nog nipt onderuit tegen NAC Breda (2-3). Het begin tegen FC Eindhoven was dominant en dat leverde kansen op via Loek Postma (afstandsschot) en Dave Kwakman (voorlangs). Beide ploegen zochten de kleedkamers op met een 0-0 stand.

Ricuenio Kewal maakte in de tweede helft het eerste doelpunt. Een lange uittrap van Rome-Jayden Owusu-Oduro (die in de voorlopige selectie zit van Jong Oranje), werd verlengd door Nick Koster en Kewal schoot raak. Door geklungel van AZ kwam Ozan Kökcü vrij voor het doel en maakte gelijk (1-1). Die stand veranderde niet meer.

Jong AZ vinden we terug op plek acht met 40 punten. Over precies een week is Jong PSV de eerstvolgende tegenstander in de eerste divisie.

Tekst gaat verder onder de foto.