Telstar swingt naar simpele zege tegen versterkt Jong Ajax

Het was Telstar dat daarna de klok sloeg. De openingstreffer werd in de schoot geworpen na een discutabele overtreding van Nick Verschuren op Danzell Gravenberch. De spits liet zich vallen in de zestien en verzilverde vervolgens zelf de strafschop: 0-1. Tim van de Loo zorgde voor de tweede goal. Hij tikte van dichtbij de bal binnen na een schot van Thomas Oude Kotte. De voorsprong was een ongekende weelde voor de Witte Leeuwen.

Het duurde erg lang voor weer een beetje opleving was in de tweede helft, maar dat geduld werd op schitterende wijze beloond. Youssef El Kachati (de afgelopen weken verkeert hij in uitstekende vorm) verschalkte vanaf de middenlijn Thom de Graaff: 0-3. Even daarvoor was een inzet van David Kalokoh simpel opgepakt door Koeman. Door het schitterende doelpunt was het duel officieel beslist in het voordeel van Telstar.

Jong Ajax probeerde de score nog wel te veranderen, maar dat lukte niet meer. Daardoor vertrokken de Witte Leeuwen met een eclatante zege uit Amsterdam. Telstar stijgt door de driepunter naar de gedeelde zeventiende plek op de ranglijst in de eerste divisie. Jong FC Utrecht en TOP Oss staan ook op die plaats met 23 punten. Jong Ajax bezit de vijftiende plek met 30 punten.

ADO Den Haag is komende vrijdag de eerstvolgende tegenstander, terwijl Telstar in eigen huis aantreedt tegen Roda JC. Beide duels beginnen om 20.00 uur.

Opstelling Jong Ajax: De Graaff; Sarfo (Ugwu/89), Verschuren, Agougil, Martha (Janse/64); Brandes (Chourak/89), Vos, Fitz-Jim; Banel, Rijkhoff (Speksnijder/78), Van Axel Dongen (Kalokoh/46)

Opstelling Telstar: Koeman; Kruiver, Apau, Koswal, Oude Kotte, Turfkruier; Plat (Fatihi/90), Giousis (Tahiri/82), Van de Loo; El Kachati (Van den Heerik/90), Gravenberch (Seedorf/67)