Peter Hofstede in De Aftrap: 'Gewilde topscorer Eddahchouri blijft bij Telstar'

Totdat Zakaria Eddahchouri geblesseerd raakte, was de spits van Telstar bijzonder goed op dreef. Met elf doelpunten lonkte in de winterstop een tussentijdse transfer. Een meniscusblessure gooide echter roet in het eten. Bovendien wil Telstar Eddahchouri liever niet kwijt. Technisch manager Peter Hofstede vertelt vanavond in De Aftrap dat hij daarom de optie in het contract van de spits gaat lichten, waardoor Eddahchouri ook komend seizoen voor Telstar speelt.

Peter Hofstede over het contract van Zakaria Eddahchouri - NH Sport/Edward Dekker

Hofstede gaat een drukke tijd tegemoet. Van de huidige selectie lopen na dit seizoen slechts drie contracten door. Op elf spelers heeft Telstar een optie en van de overige voetballers loopt de verbintenis deze zomer af. Iedereen moet vóór 1 april bericht hebben gehad wat Telstar van plan is. Hofstede: "Er zullen zeker een aantal opties gelicht worden, waaronder die van Eddahchouri die het goed doet." Identiteitsfraude Hofstede gaat in de uitzending ook in op de identiteitsfraude waarmee hij de afgelopen maanden te maken kreeg. Zijn naam, handtekening en werkgever werden misbruikt voor valse contractaanbiedingen. Daarmee werden onder meer zaakwaarnemers opgelicht. "Ik loop al lang mee in de voetballerij, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

"Als ik met vriendjes op straat voetbalde, was ik Hovenkamp" Journalist Pieter Visscher

Natuurlijk is AZ - Ajax een ander belangrijk gespreksonderwerp. De Noord-Hollandse derby wordt zondagmiddag in Alkmaar gespeeld. Pieter Visscher schrijft als columnist wekelijks in het Alkmaars Nieuwsblad over AZ. Zijn liefde voor AZ ontstond op jonge leeftijd toen hij naar wedstrijden in De Alkmaarderhout ging. "Hovenkamp was mijn held. Mijn schoolagenda zat vol met Hugo. Als ik met vriendjes op straat voetbalde, was ik Hovenkamp." Wil je de hele uitzending van De Aftrap zien? Klik dan op de video hieronder.

De Aftrap van vrijdag 23 februari met Peter Hofstede en Pieter Visscher - NH Sport/Edward Dekker

