NOS-commentator Arno Vermeulen wilde eigenlijk voetbalverzorger worden

Arno Vermeulen wilde als jonge jongen geen voetballer of commentator worden, maar voetbalverzorger. Dat verklapt hij in De Aftrap, waar de NOS-chef voetbal vanavond te gast is. Totaal iets anders dan de functie van algemeen directeur bij AZ. Begin deze week deed de geboren Alkmaarder immers een open sollicitatie, nadat bekend werd dat Robert Eenhoorn daar deze zomer vertrekt.

Arno Vermeulen - NH Sport/Edward Dekker

De 63-jarige Vermeulen bevestigt in De Aftrap nogmaals dat de baan bij AZ hem 'triggert'. Vermeulen: "Ik zit heel lang in de journalistiek. D'r is niks mis mee om dat nog een paar jaar te doen. Maar om iets anders te doen, waarvan je denkt: hé, zou ik dat kunnen? Dat is denk ik echt goed voor iemand."

"Zouden ze mij vragen om directeur van NEC te worden dan zou ik daar geen interesse in hebben" NOS-chef voetbal Arno Vermeulen

"Zouden ze mij vragen om directeur van NEC te worden dan zou ik daar geen interesse in hebben. Ik ben Alkmaarder van geboorte. Die club zit in mijn hart." Andries Jonker, bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, heeft geen interesse in een functie naast het veld. "Ik wil heerlijk verder werken met mijn team. Ik maak dit af en daarna zien we wel verder."

"Ik heb vertrouwen in Wilco van Schaik en Jan-Willem van Dop. Wellicht hebben zij de ambitie om een stapje hoger te werken" Bondscoach Andries Jonker

De Amsterdammer hoopt zich volgende week met het vrouwenteam te plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs. Zijn contract bij de KNVB loopt tot en met het EK in de zomer van 2025. Een suggestie voor de directeursfunctie bij AZ heeft Jonker wel. "Ik heb vertrouwen in Wilco van Schaik van NEC en Jan-Willem van Dop die bij Go Ahead goed werk doet. Dat soort mannen werken in de middenmoot en hebben wellicht de ambitie om een stapje hoger te werken."

De Aftrap met Andries Jonker en Arno Vermeulen - NH Sport/Edward Dekker

Op tv zie je De Aftrap elke vrijdag om 17.10 uur en daarna volgt elk uur de herhaling. Volgende week zijn de gasten: technisch manager van Telstar Peter Hofstede en journalist/AZ-columnist Pieter Visscher.