Voorzitter FC Volendam uit financiële zorgen bij De Aftrap

"Niet florissant." Zo omschrijft voorzitter Jaap Veerman in voetbaltalkshow De Aftrap de financiële situatie van FC Volendam op dit moment. De opvolger van Jan Smit is druk bezig om met het nieuwe bestuur de begroting voor volgend seizoen weer sluitend te krijgen. Veerman is met oud-prof Joop Böckling te gast in De Aftrap dat vanavond bij NH op tv te zien is.

De club ontvangt nog wel geld voor de verkoop van Murkin en Eiting. Ook levert de doorverkoop van oud-speler Van de Ven door Wolfsburg aan Tottenham Hotspur nog een behoorlijk bedrag op voor Volendam. Al wordt die transfersom volgens Veerman in twee termijnen overgemaakt en ontvangt Volendam de vergoeding voor de jeugdopleiding van Van de Ven zelfs in vier termijnen.

"Het is voor Volendam een zware tijd," zegt Veerman. "Afgelopen jaar is er 3 miljoen euro verlies geleden en dit jaar is er een operationeel tekort van 2,5 miljoen."

"We zijn in gesprek met Wolfsburg om de betaling van de tweede termijn naar voren te halen"

Veerman wil de inkomsten zo snel mogelijk opkrikken. "Dit jaar gaan we het redden, maar het is een grote zorg. We zijn in gesprek met Wolfsburg om de betaling van de tweede termijn naar voren te halen. Dat zou ontzettend goed zijn voor Volendam. We kunnen het nieuwe seizoen niet beginnen met een verlies van 2,5 miljoen en maar hopen dat dat gat door transfers wordt gedicht."

Nieuw stadion

De ambitieuze plannen die Jan Smit had om naar de Purmer te verhuizen en daar een nieuw stadion te bouwen, 't Skip, zijn door het nieuwe bestuur op de lange baan geschoven. "We gaan met de gemeente onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het huidige stadion te vernieuwen. Maar het kan ook zijn dat we op de bestaande locatie een nieuw stadion bouwen in combinatie met bijvoorbeeld een hotel of een stadskantoor."

Joop Böckling

De andere gast aan tafel is oud-spits Joop Böckling. In de jaren zeventig en tachtig voetbalde hij achtereenvolgens voor HFC Haarlem, FC Volendam, Sparta Rotterdam en FC Eindhoven. Tegenwoordig is hij trainer van vierdeklasser Haarlem-Kennemerland dat op hetzelfde terrein speelt als de voormalig profclub. "Er is niks veranderd daar. Alleen het hoofdveld is een kwart slag gedraaid. Het is daar een beetje thuiskomen."

