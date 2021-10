De Aftrap: Jan Smit gelooft dat nieuwe stadion FC Volendam er vóór 2030 staat

Toen FC Volendam vorige maand de ideeën naar buiten bracht voor een nieuw stadion, 't Skip, leidde dat veel uiteenlopende reacties. Vanavond legt vice-voorzitter Jan Smit in de NH Sport-voetbaltalkshow De Aftrap uit dat de sportieve ambities alléén verwezenlijkt kunnen in een nieuw onderkomen. "Wat mij betreft slaan we morgen de eerste paal."