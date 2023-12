De Aftrap: Ajacied Frank Verlaat begon zijn carrière met een Europa Cup-finale

Slechts 19 jaar was Frank Verlaat, maar Ajax-trainer Johan Cruijff aarzelde niet om hem in 1987 in de finale van de Europa Cup II tegen Lokomotiv Leipzig een basisplek te geven. "Hij gaf me nul opdrachten en zei alleen: 'Doe wat je altijd doet, dan komt het wel goed'. Dat was Cruijff ten voeten uit", aldus de inmiddels 55-jarige Verlaat. De Haarlemmer schuift vanavond met scheidsrechter Joey Kooij aan in onze voetbaltalkshow De Aftrap.

De tweede wedstrijd van Frank Verlaat in het shirt van Ajax was de Europa Cup II-finale - NH Sport/Edward Dekker

Verlaat is momenteel vanwege privéredenen in Nederland. Daardoor is hij ook bij een Ajax-reünie morgen in de Johan Cruijff Arena als de Amsterdammers tegen Sparta spelen. De grootste tijd van het jaar woont Verlaat in Portugal. In het dagelijks leven werkt hij in de sportverzekeringen. "

De 32-jarige Kooij is bijna zes jaar actief in het betaalde voetbal. De Monnickendammer roept anderen op om ook te gaan fluiten en heeft zijn UEFA-shirt met opdruk 'Be a referee!' meegenomen.