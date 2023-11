De Aftrap: realistisch Telstar mikt op top-25

Al in 2018 sprak Telstar de ambitie uit om in 2026 in de eredivisie te spelen. Hoewel de club vorig seizoen bijna de nacompetitie voor promotie naar die eredivisie haalde, is een stap naar het hoogste profniveau vooralsnog ver weg. Volgens de nieuwe algemeen directeur Leon Annokkée is het ook niet realistisch. "We moeten er alles aan doen om de top-25 van Nederland te halen", zegt Annokkée vanavond op tv in voetbaltalkshow De Aftrap.

Leon Annokkée: "Eredivisie is een paar stappen te ver" - NH Nieuws

Annokkée volgde eind vorig seizoen de excentrieke Pieter de Waard op. De voormalig ING-man vindt niet dat hij de lat te laag legt. "Met een beetje realisme denk ik dat eredivisie een paar stappen te ver is. Tuurlijk wil je zo hoog mogelijk mee doen, maar Top-25 betekent dat je regelmatig bovenin de eerste divisie moet meespelen. Dat kan niet in één keer." Op dit moment bezet Telstar de voorlaatste plek in de eerste divisie.

"Je hebt te maken met de limieten van de begroting ten opzichte van andere clubs" Voormalig bondscoach Guus Hiddink

Tafelgenoot Guus Hiddink geeft Annokkéé gelijk "Hij kan gaan staan en zeggen: 'We gaan Champions League spelen'. Dat is niet realistisch en ook wijs dat hij dat niet doet. Je hebt te maken met de limieten van de begroting ten opzichte van andere clubs", aldus de voormalig bondscoach. Oranje Beide gasten gaan in De Aftrap ook in op het tekort van dik drie miljoen euro dat FC Volendam gisteren presenteerde, het Champions League-succes van de Ajax Vrouwen en de staat van het Nederlands elftal dat zich morgenavond voor het EK kan gaan plaatsen. Ondanks de waslijst aan afwezigen voorziet Hiddink weinig problemen. "Je kunt er heel lang bij stil gaan staan en treuren, maar dat is de constatering. Je moet een team maken dat competitief is." Tekst gaat verder onder de video.

Guus Hidink over de waslijst aan afwezigen bij Oranje - NH Sport/Edward Dekker

Voor de rubriek Kratje Trap is Erik-Jan Brinkman dit keer in Wijdewormer. ZCFC 3 traint op sportpark Kalverhoek in dezelfde hal als waar AZ af en toe traint. Of deze fraaie binnenlocatie ook tot een hoge score leidt, is de vraag. Mocht je je team nog willen aanmelden voor Kratje Trap, stuur dan een mailtje naar [email protected]. Wil je de hele uitzending van De Aftrap zien, klik dan op onderstaande video. Op tv kun je De Aftrap elke vrijdag vanaf 17.10 uur bij NH Sport. Daarna volgt elk uur de herhaling.

De Aftrap van vrijdag 17 november met Guus Hiddink en Leon Annokée - NH Sport/Edward Dekker