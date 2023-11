De Aftrap: Zoetebier en Buys vrezen voor eredivisieschap FC Volendam

Dankzij de 2-0 overwinning op FC Volendam is Ajax van de laatste plaats in de eredivisie af. Dat de Amsterdammers langzaam uit het dal kruipen, daaraan twijfelen de oud-profs Edwin Zoetebier en Maurice Buys niet. Beide Volendammers zijn vanavond in voetbaltalkshow De Aftrap minder optimistisch over de kans dat FC Volendam zich weet te handhaven. Buys: "Ik denk dat Volendam het heel moeilijk gaat krijgen."

Buys is ook bezorgd. "Als NEC al uit gaat winnen bij AZ is dat voor Volendam nadelig. En als je Zwolle en Heracles ziet spelen dan zit daar meer voetbal in dan dat je zou verwachten van gepromoveerde ploegen. Je moet straks wel twee ploegen onder je houden."

Uiteraard gaat het in De Aftrap over Bas Dost die tijdens AZ -NEC plotseling in elkaar zakte en de nieuw aangestelde trainer van Ajax John van 't Schip die Zoetebier van dichtbij meemaakte toen de keeper geselecteerd was voor Oranje en Van 't Schip assistent-bondscoach was.

Stagiair Telstar

Dit seizoen loopt Zoetebier stage als keeperstrainer bij Telstar. De Velsenaren staan teleurstellend zeventiende in de eredivisie en werden door GVVV uit de KNVB-beker gegooid. "Als je kijkt naar onze eerste vijf wedstrijden waren we zeker niet de mindere. We scoren niet makkelijk, maar waren de bovenliggende partij. Als ik dat zien denk ik dat het naar het einde van het seizoen wel goed gaat komen."

Je kunt De Aftrap elke vrijdag vanaf 17.10 uur op tv zien bij NH Sport. Daarna volgt elk uur de herhaling.