Feyenoorder Peter Houtman in De Aftrap: "Ajax krabbelt wel weer op"

Terwijl Ajax dit weekend moet uitkijken om niet op de laatste plaats in de eredivisie te belanden, heeft landskampioen Feyenoord de wind in de zeilen. Natuurlijk is er onder Feyenoorders leedvermaak over de crisis bij de rivaal. "Ajax krabbelt wel weer op", zegt oud Feyenoord-spits Peter Houtman in De Aftrap.

Tafelgenoot Jan Rijser, zestien jaar lang assistent-scheidsrechter in het betaalde voetbal, is veel minder optimistisch. "Ik vrees met grote vreze. Ze zullen zich ongetwijfeld herstellen, maar of ze bij top vijf gaan komen, betwijfel ik echt. Ze missen kwaliteit. Ajax heeft tweederangs spelers gekocht en daar kom je niet ver mee."

Kratje Trap

In de wekelijkse rubriek Kratje Trap is het deze keer de beurt aan de voetballers van het vierde team van RKVV Velsen. Zijn zij in staat om de vrouwen van Nieuw Sloten van de eerste plaats te verdringen?

Mocht je je op willen geven voor Kratje Trap, dat kan: stuur een mail naar [email protected]

Volgende week zijn oud-voetballers René Binken en Johnny Holshuijsen te gast en gaat het eerste Onder 19-team van JOS Watergraafsmeer proberen zoveel mogelijk kratjes te raken.

Je kunt De Aftrap elke vrijdag vanaf 17.10 uur op tv zien bij NH Sport. Daarna volgt elk uur de herhaling.