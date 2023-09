Frits Barend in De Aftrap over crisis Ajax: 'Waarom zit Maurits Hendriks er nog?'

De crisis bij Ajax bereikte afgelopen week een hoogtepunt (of dieptepunt...) met de gestaakte Klassieker in de Arena, gevolgd door het geruchtmakende vertrek van technisch directeur Sven Mislintat. Sportjournalist Frits Barend vindt dat Ajax-directeur Maurits Hendriks een cruciale rol speelt in de huidige chaos. "Hij was zeer gecharmeerd van Mislintat", zegt Barend in voetbal talkshow De Aftrap.

De Aftrap van vrijdag 29 september met Frits Barend en Erik van den Berg - NH Sport/Edward Dekker

Gevraagd waar de soap bij Ajax is begonnen, kiest Barend dus opmerkelijk genoeg niet voor het gedwongen vertrek van Marc Overmars vanwege diens grensoverschrijdende gedrag, een half jaar eerder. "Maurits Hendriks heeft het voortreffelijk gedaan bij NOC*NSF, maar sinds zijn aanstelling op 19 september 2022 is het echt crescendo gegaan met Ajax", klinkt het cynisch uit de mond van Barend. "En Hendriks zit er nog." Volgens de voormalig TV-presentator is de chaos vooral de schuld van de sportief directeur en niet die van de financieel of de aministratief directeur. "Je kan niet zeggen dat er iets goed is gegaan afgelopen jaar."

Behalve de crisis bij Ajax komt ook de sportieve malaise bij FC Volendam in De Aftrap ter sprake. "Ik heb een zwak voor Wim Jonk die toch maar zijn nek heeft uitgestoken. Samen met Jan Smit. Die vertrouw ik wel. Alleen zou ik wel in Volendam blijven voetballen en niet in een stadion buiten het dorp. Je moet lopend naar het stadion kunnen", vindt Barend. De andere gast aan tafel is Erik van den Berg, auteur van 'Uit volle borst'. Dit boek over meer dan een eeuw clublederen liigt sinds deze week in de boekhandel. Het kostte Van den Berg tien jaar om het te maken. Niet het schrijven vroeg de meeste tijd, maar het speurwerk.

