Sombere Van der Poppe en Tuijp in De Aftrap: "Volendam heeft een veel te grote jas uitgedaan"

Het is kermis in Volendam, maar bepaald geen feest bij de eredivisieclub uit het dorp. Met drie nederlagen is de FC het nieuwe voetbalseizoen slecht begonnen. Oud-spelers Bert van der Poppe en Jack Tuijp zijn in voetbaltalkshow De Aftrap pessimistisch over de rest van het seizoen. "De club heeft een veel te grote jas uitgedaan", aldus voormalig topscorer Jack Tuijp.

Het verlies van een half elftal aan ervaren basiskrachten weegt zwaar. "Onbegrijpelijk", zegt Bert van der Poppe over een van de laatste transfers die Volendam deed. Clubtopscorer Daryl van Mieghem mocht van de clubleiding naar ADO Den Haag vertrekken. Opvallend, want ADO speelt een niveau lager dan Volendam. Ter vervanging haalde Volendam enkele jonge spelers.

Dit weekend is Volendam vrij vanwege het interlandprogramma. Volgende week zaterdag staat de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard op het programma.

Behalve Volendam leggen de oud-voetballers in De Aftrap ook Ajax en AZ langs de meetlat. In Amsterdam is het eveneens rumoerig, maar Tuijp vindt het te vroeg om de lading transfers die technische baas Sven Mislintat deed nu al te oordelen. "Het is een compleet nieuw team, dat heeft tijd nodig." Volgens Van der Poppe blijkt uit zijn handelen dat de Ajax-jeugdopleiding de laatste jaren voorbij gestreefd is door AZ. "De enige goeie die er nu aankomt isS ilvano Vos. Die is van de buitencategorie. Voor de rest komt er weinig door."

Kratje Trap

In de eerste aflevering van de nieuwe rubriek Kratje Trap is het vanavond de beurt aan Alcmaria Victrix om zoveel mogelijk punten te scoren door de kratjes die in het doel zijn opgehangen te raken. Mocht je mee willen doen aan dit spel stuur dan snel een mail naar [email protected] onder vermelding van "Kratje Trap". Wie weet komt verslaggever Erik-Jan Brinkman dan ook bij jouw team langs.

Je kunt De Aftrap elke vrijdag vanaf 17.10 uur op tv zien bij NH Sport.