Olaf Lindenbergh en Jaap de Groot in De Aftrap over transfergekte: "Laat competitie later beginnen"

De Aftrap is terug op tv bij NH Sport! Om 17.10 uur kun je naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen kijken. Te gast zijn sportjournalist Jaap de Groot en Olaf Lindenbergh, oud-voetballer van AZ, Ajax en FC Volendam. In deze uitzending komt het overlijden van keeper Jan Jongbloed ter sprake, wordt een geheel nieuw elftal van FC De Aftrap geformeerd en geven de gasten hun visie op alle transfers die nog op het allerlaatste moment plaatsvinden.

Met ingang van volgende week is er een nieuw spel in De Aftrap waarvoor jij je kunt opgeven: Kratje Trap. Verslaggever Erik-Jan Brinkman reist met zijn camera de provincie door langs allerlei amateurclubs.

Een team bestaande uit drie spelers gehuld in clubtenue moet binnen 2,5 minuut vijftien ballen in het doel schieten. De ballen liggen verspreid in strafschopgebied. Elk doelpunt levert drie punten op. Daarnaast hangen in het doel vier kratjes. Een Ajax-, AZ-, FC Volendam- en Telstarkratje. Een voltreffer hierop levert extra punten op.