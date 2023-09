Live NH Sport met Telstar - FC Eindhoven

Terwijl de laatste rookpluimen nog opstijgen en clubs tot vannacht de tijd hebben om een last-minute transfer te doen, begint Telstar vanavond 'gewoon' aan de vierde competitiewedstrijd van het seizoen. De puntloze brigade van trainer Mike Snoei ontvangt in eigen stadion FC Eindhoven. Dit duel is vanaf 19.00 uur live op de radio te volgen bij NH Sport.

Na nederlagen tegen Jong PSV (1-0), Cambuur (2-3) en Jong AZ (3-1) gaan de Witte Leeuwen opnieuw op jacht naar punten. Dat gebeurt zonder Jayden Turfkruier en Jay Kruiver die vanwege hun rode kaarten geschorst zijn.

Ook Telstar doet verwoede pogingen om de selectie nog van een laatste kwaliteitsimpuls te voorzien. Zo contracteerde de Velsenaren deze week de transfervrije Danzell Gravenberch. De 29-jarige aanvaller moet Telstar aan de broodnodige doelpunten gaan helpen. Gisterne maakte Telstar de komst van Alex Plat bekend. De Volendamse middenvelder komt over van NAC Breda.

Oude bekenden

Tegenstander FC Eindhoven is de competitie begonnen met twee thuiswedstrijden. De eerste tegen Willem II eindigde in 1-1; van NAC Breda werd met 2-0 gewonnen. In beide wedstrijden begonnen de voormalig Telstar-spelers Ozan Kökçü en Sven van Doorm in de basis. Van Doorm tekende voor de gelijkmaker tegen Willem II.

Telstar - FC Eindhoven begint vanavond om 20.00 uur. Je kunt de voorbeschouwing en het uitgebreide verslag horen op NH Radio. De sportuitzending begint om 19.00 uur en komt in zijn geheel vanuit Velsen-Zuid. De verslaggevers zijn Edward Dekker en Frank van der Meijden.