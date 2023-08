Mitch Apau: Telstar's meest ervaren speler nu ook trotse aanvoerder van De Witte Leeuwen

Mitch Apau is dit seizoen de aanvoerder van Telstar. "Vanaf dag één was Mitch bezig met organisatie. Het is een jongen die dingen heel goed kan vertalen naar de spelersgroep. Een ideale jongen", vertelt Telstar-trainer Mike Snoei over de keuze om Mitch Apau dit seizoen tot zijn aanvoerder te benoemen.

Mitch Apau is dit seizoen de aanvoerder van Telstar - NH Nieuws

Met zijn 33 jaar is Apau de oudste speler bij Telstar dit seizoen. Hij was niet verrast toen Snoei hem vroeg of hij dit seizoen aanvoerder wilde zijn. "Hij vroeg mij vorig jaar al en ik doe het graag voor de ploeg. Ik heb gezegd dat als de ploeg het wil, dat ik het doe", aldus Apau.

"Spelers zoals Koeman jr. nemen mij juist meer in de zeik" Telstar-aanvoerder Mitch Apau