Hattrick Jayden Addai dompelt Telstar in rouw, Witte Leeuwen opnieuw onderuit

Het is Telstar opnieuw niet gelukt om te winnen in de eerste divisie. Jong AZ was maandagavond te sterk door drie goals van Jayden Addai (3-1). Het hielp ook niet mee dat Jay Kruiver snel na de tweede helft kon douchen na een tweede gele kaart. Een doelpunt van Zakaria Eddahchouri in blessuretijd was slechts voor de eer.

Jong AZ juicht - PRO SHOTS / Vincent de Vries

De Velsenaren waren op drie plekken gewijzigd ten opzichte van de krankzinnige wedstrijd tegen SC Cambuur van anderhalve week geleden. Jay Kruiver, Mees Kandorp en Tim van de Loo stonden in de basis in plaats van Cain Seedorf, Jayden Turfkruier en Tom Overtoom. Turfkruier (schorsing) en Overtoom (geblesseerd) zaten niet bij de selectie. Het was Jong AZ, dat in de openingsfase meer de bal had en het initiatief nam. Ro-Zangelo Daal zorgde dan ook voor het eerste kansje na een mooie combinatie met Jeremiah Esajas. Via basisdebutant Van de Loo liet Telstar van zich horen. Zijn schot ging over het doel van doelman Rome Jayden Owusu-Oduro, die terugkeerde na lang blessureleed. De topscorer van de Alkmaarse jonkies, Jayden Addai, maakte de 1-0. Ricuenio Kewal gaf de assist en Addai schoot de bal achter Ronald Koeman Jr. Tekst gaat verder onder de foto.

Jong AZ - Telstar - Pro Shots / Vincent de Vries

De mogelijke hoop die Telstar had op een resultaat, verdween in de tweede helft vrijwel direct in de ijskast. Kruiver vloerde de opstomende Jurre van Aken en kreeg zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Iman Griffith, Addai en Kewal creëerden daarna mogelijkheden om de score uit te breiden, maar Koeman hield meermaals zijn doel schoon. Onder het toeziend oog van zijn vader, bondscoach Ronald Koeman, moest hij toch nog een doelpunt van Jong AZ incasseren in de slotfase. Doelpuntenmaker Addai zag zijn eerste inzet nog gekeerd worden, maar stiftte de bal alsnog over Koeman heen: 2-0. De Velsenaren lieten vrijwel niks zien in de tweede helft, maar scoorde alsnog een eretreffer. Mitch Apau gaf voor op Zakaria Eddahchouri en hij kopte raak. Na een overtreding van Jorginho Soares kreeg Jong AZ een strafschop en Addai besliste de wedstrijd met zijn derde goal: 3-1. Tekst loopt door onder de video.

Telstar-coach Mike Snoei over rode kaart en tenenkrommend verdedigen - NH Nieuws

Telstar blijft zodoende na drie wedstrijden puntloos, terwijl Jong AZ al zes punten bij elkaar sprokkelde. De Witte Leeuwen spelen vrijdag tegen FC Eindhoven en dat duel volg je uiteraard live bij NH Sport op NH Radio. De Alkmaarse beloften gaan zondag op bezoek in Den Haag bij ADO. Opstelling Jong AZ: Owusu-Oduro; Van Aken, Berkhout (Engel/89), Stam, Esajas (Dekkers/46); Postma, Twisk, Griffith (Reverson/89); Addai, Kewal (Van den Ban/88), Daal Opstelling Telstar: Koeman; Kruiver; Apau, Soares, Oude Kotte, Faye (Van den Heerik/46); Van de Loo (Knoll/82), Augustijns (Koswal/82), Kaandorp (Tahiri/75); El Kachati (Seedorf/75), Eddahchouri

De winnende coach Jan Sierksma van Jong AZ is trots - NH Nieuws