⚽ Liveblog: deadline day in Noord-Holland, Borna Sosa onderweg naar Ajax

De 25-jarige Borna Sosa verruilde Dinamo Zagreb vijf jaar geleden voor VfB Stuttgart, de club waar de huidige directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax heeft gewerkt. Hij speelde de laatste twee jaar veertien interlands voor Kroatië.

Trainer Maurice Steijn vertelde donderdagavond nog dat Ajax na de komst van de Noorse middenvelder Sivert Mannsverk klaar was op de transfermarkt. "Maar ik was toch nog niet helemaal tevreden over de positie links achterin", zei hij. "Gastón Ávila kan daar spelen en Jorrel Hato ook. Hato doet het hartstikke goed. Maar hij is pas 17 jaar. Hij kan ook een terugslag krijgen."