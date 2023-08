Daryl van Mieghem verlaat FC Volendam definitief en tekent bij ADO Den Haag

De in Amsterdam geboren van Mieghem kreeg onlangs van FC Volendam te horen dat hij moest rekenen op minder speeltijd. Zodoende ging de ervaren voetballer op zoek naar een nieuwe werkgever en vond deze in ADO Den Haag.

Sterkhouder

FC Volendam nam Van Mieghem in de zomer van 2021 over van De Graafschap en in zijn eerste seizoen werd gelijk promotie naar de eredivisie bewerkstelligd. In het promotiejaar was Van Mieghem een van de dragende krachten en scoorde hij elf keer in 37 wedstrijden. Bovendien gaf Van Mieghem dat seizoen zestien assists. Ook het afgelopen jaar in de eredivisie kon Van Mieghem goede statistieken overleggen. Met acht doelpunten werd de aanvaller clubtopscoorder van FC Volendam.