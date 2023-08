Daryl van Mieghem naar de uitgang geduwd in Volendam: "Voelde me hier op mijn plek"

De 2-1 nederlaag tegen Vitesse was misschien wel de laatste wedstrijd van Daryl van Mieghem in het shirt van FC Volendam. De aanvaller staat nadrukkelijk in de belangstelling van ADO Den Haag. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de 33-jarige Amsterdammer de overstap maakt naar de eerstedivisionist. "Uit gesprekken is gebleken dat de voorkeur van de club uitgaat naar andere spelers."

"Natuurlijk is het jammer. Ik voelde me hier op mijn plek", vertelt Van Mieghem voor de camera van NH Sport. "Vorig jaar geweldige wedstrijden gespeeld. Topscorer geworden. Vol stadion in de eredivisie. In die zin is het zeker jammer.",