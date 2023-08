Nieuwe bom bij FC Volendam: aanvoerder Carel Eiting meldt zich wéér ziek

Carel Eiting heeft zichzelf opnieuw onmogelijk gemaakt in Volendam. De aanvoerder van FC Volendam meldde zich vanavond ziek en zal ontbreken tegen Vitesse. Dat is al de tweede keer, want de 25-jarige middenvelder was ook al afwezig in de oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk.

Het is een publiek geheim dat Eiting naar FC Twente wil. Na de oefenwedstrijd tegen Kortrijk, was hij na drie dagen afwezigheid weer op het trainingsveld.

De aanvoerder had volgens De Telegraaf een gelimiteerde transfersom ongeveer 400.000 euro in zijn oude contract staan. FC Twente bood dat bedrag, maar Volendam was niet tevreden en verlengde de verbintenis met Eiting tot medio 2025. Het is onduidelijk of er in het nieuwe contract een gelimiteerde transfersom is opgenomen.

