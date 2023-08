Negatieve hoofdrol Mühren bij nederlaag FC Volendam tegen Vitesse

FC Volendam kende een aardige voorbereiding, waarin vooral de transferperikelen rondom aanvoerder Carel Eiting de boventoon voerde. De 25-jarige middenvelder meldde zich een paar uur voor de aftrap tegen Vitesse ziek. Dat gebeurde eerder in de oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk. Eiting wil hiermee een transfer naar FC Twente forceren. Zonder de middenvelder was de eerste kans van Volendam direct kassa.

Bilal Ould-Chikh (die weer in genade is aangenomen) gaf hard voor en Robert Mühren tikte bij de tweede paal binnen: 1-0. Hij leek ook de 2-0 te maken, maar die bleef niet staan. Damon Mirani schoot hard op doelman Eloy Room en Mühren tikte binnen. Het was echter buitenspel. Mühren miste even later opnieuw een kans en had een negatieve hoofdrol. Na een onbesuisde overtreding kreeg hij een rode kaart. Onnodig, want tot dat moment was Vitesse nauwelijks gevaarlijk.

Bekijk hieronder de overtreding van Mühren. Tekst gaat verder onder de tweet: