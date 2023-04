Daryl van Mieghem ook volgend seizoen bij FC Volendam

Terwijl heel Nederland vandaag vanwege Koningsdag in Oranje-sferen vertoefde, maakte het Nieuwe Oranje bekend dat het contract met Daryl van Mieghem met één seizoen is verlengd. De aanvaller is met zeven doelpunten topscorer van FC Volendam

De 33-jarige Van Mieghem had in zijn contract een vast aantal wedstrijden staan waarbij de aflopende verbintenis zou worden verlengd. Tegen SC Cambuur werd dat aantal bereikt.

Van Mieghem is bezig aan zijn tweede seizoen in het vissersdorp. In het jaar van de promotie was hij bij 27 goals betrokken: zestien assists en elf goals maakte hij zelf. In totaal speelde hij inmiddels 328 wedstrijden in het betaalde voetbal voor achtereenvolgens Heracles, Telstar, Excelsior, De Graafschap en FC Volendam.

De eerstvolgende wedstrijd van FC Volendam is volgende week vrijdag, uit tegen RKC Waalwijk. Dat duel kun je rechtstreeks volgen op NH Radio.