Handhaving in eredivisie heel dichtbij voor FC Volendam: "Dit is een ontzettend grote stap"

Na de 2-0 thuiszege op SC Cambuur staat de teller van FC Volendam op 30 punten. Waarschijnlijk nog niet genoeg voor directe handhaving in de eredivisie, maar met nog vier competitiewedstrijden op het programma hebben de Volendammers dat ticket voor het grijpen. "Dit is een ontzettend grote stap", aldus een gelukkige trainer Wim Jonk.

De Volendammer zag zijn ploeg een zeer povere eerste helft afleveren tegen Cambuur dat degradatie nauwelijks meer kan ontlopen. Wat ook niet hielp, is dat zowel Gaetano Oristanio als Brian Plat in de eerste helft geblesseerd het veld moesten verlaten. Jonk: "Oristanio had al kleine klachten, maar het leek beter te gaan. Brian had hetzelfde. We moeten morgen kijken hoe het is."