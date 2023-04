Kopballen Mirani maken het verschil voor FC Volendam tegen Cambuur

Het is FC Volendam gelukt om opnieuw gelukt om de drie punten in eigen huis te houden. Ditmaal ging SC Cambuur met lege handen naar huis. Twee doelpunten van het hoofd van Damon Mirani zorgden voor de volle buit: 2-0.

Het initiatief lag in de beginfase bij FC Volendam. Zo kreeg clubtopscorer Daryl van Mieghem binnen een minuut al een mogelijkheid, maar hij was net te laat. Even later misten Damon Mirani en Henk Veerman een strakke vrije trap van Carel Eiting. De Friezen kropen hierna meer uit hun schulp en werden gevaarlijk via Jamie Jacobs, Mees Hoedemakers en Mimoun Mahi.

Robert Mühren was in de rust al de derde wissel van Wim Jonk. Hij verving Veerman. Volendammers kwamen sterk uit de kleedkamer, want Derry John Murkin kreeg snel een schotkans. Mühren had enkele minuten later dé kans op 2-0 en faalde oog in oog met Ruiter. Van Mieghem dacht alsnog de score te verdubbelen, maar er werd buitenspel geconstateerd. Eiting vond even later opnieuw Ruiter op zijn weg. Tussendoor kon Filip Stankovic twee kopballen simpel vangen.

In de slotfase ontsnapte Mühren opnieuw aan de Friese verdediging. Ditmaal schoot hij zijn kans in het zijnet van Cambuur. Franco Antonucci probeerde Ruiter vervolgens nogmaals van afstand te verschalken zonder succes. Mirani kopte in blessuretijd nog zijn tweede doelpunt van de avond. Door de overwinning stijgt Volendam naar een gedeelde dertiende plaats met Vitesse. RKC is over twee weken de tegenstander.

Opstelling FC Volendam: Stankovic; Plat (Payne/36), Mirani, Benamar, Mbuyamba, Murkin; Van Mieghem (W. Ould-Chikh/86), Twigt, Eiting; Veerman (Mühren/46), Oristanio (Antonucci/25)