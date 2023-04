Boek voor Bilal Ould-Chikh bij FC Volendam gaat dicht

Afgelopen week zijn er door trainer Wim Jonk en directeur voetbalzaken Jasper van Leeuwen diverse gesprekken met Ould-Chikh gevoerd, waarna besloten is dat hij niet meer welkom is bij de A-selectie. De 25-jarige voetballer werkt op de club een apart, individueel programma af.

Ould-Chikh kwam tijdens het seizoen '21/'22 bij FC Volendam en heeft een contract tot medio 2025. Het lijkt er sterk op dat hij half maart in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-1) zijn laatste minuten voor het Nieuwe Oranje heeft gemaakt. Volgens Van Leeuwen wordt er in de zomer gekeken wat de beste oplossing is voor beide partijen.

In totaal kwam Ould-Chikh voor Volendam in de eredivisie in 17 wedstrijden in actie waarin hij 2 keer scoorde. Eerder voetbalde hij onder andere voor FC Twente, Benfica en ADO Den Haag.

In opspraak

Hij kwam dit seizoen eerder in opspraak toen hij bij een training in conflict raakte met assistent-trainer Matthias Kohler. Na de gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Emmen reageerde de doelpuntenmaker op zijn situatie.

Wat Ould-Chikh precies heeft misdaan, houdt de club intern. Hij is niet beschikbaar voor een interview. Wel benadrukt woordvoerder Sonny Sier van FC Volendam dat zijn schorsing niks te maken heeft met een filmpje dat hij op TikTok had geplaatst. Hij was op dat moment door de club al disciplinair geschorst. In het filmpje vertelde hij 's nachts, voor de wedstrijd tegen Heerenveen, aanwezig te zullen zijn op een voetbaltoernooi in Roosendaal waarvan de opbrengst was bedoeld voor een islamitische begraafplaats.