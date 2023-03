'Vechter' Bilal Ould-Chikh heeft haat-liefdeverhouding met Jonk: "Ben direct"

Over de voetballende kwaliteiten van Ould-Chikh bestaan geen enkele twijfels. Als groot talent debuteerde de snelle buitenspeler al op zestienjarige leeftijd voor FC Twente in de eredivisie. Na de nodige mislukte avonturen is Ould-Chikh bezig aan zijn tweede seizoen bij FC Volendam. Trainer Wim Jonk houdt er een 'haat-liefdeverhouding' op na met zijn pupil. "Hij kan vreselijk goed voetballen, maar hij vindt druk en spanning moeilijk."

Schorsingen

De Volendamse-oefenmeester zette Ould-Chikh twee keer dit seizoen disciplinair uit z'n selectie. "Ik ben een jongen met een mening en best wel direct", is Ould Chikh zelfkritisch over die situaties. "Of het terecht of niet terecht was, is nu niet belangrijk."

